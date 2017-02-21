العدد 21852 21 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي “الضمان”

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إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي “الضمان”
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الرياض ــ البلاد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر جمادى الأولى لمستفيدي ومستفيدات “الضمان الاجتماعي”.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغ 285,800,000 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر جمادى الأولى الحالي
وبين الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 19,314 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

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التصنيف: اقتصاد

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