إيداع مستحقات حساب المواطن والتعويضات

الرياض – البلاد

أودع برنامج “حساب المواطن” أمس, 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة السادسة من قيمة الدعم لشهر مايو الجار، و 59.6 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأشار مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، إلى أن أرقام دفعة شهر مايو أظهرت حصول 47% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في سادس دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.65 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.71 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 839 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي، أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الست تخطى حاجز الـ 13.46 مليار ريال، لافتًا الانتباه إلى أن الدفعة السابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر يونيو المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر مايو الجار.