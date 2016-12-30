إيداع معاش مستفيدي الضمان الاجتماعي

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الرياض – البلاد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مبلغ معاشات شهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي أن إجمالي المبالغ المالية التي أودعت في حسابات المستفيدين بلغت 1,207,520,213 ريالا لـ 829,395 أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي .

وأشار الدكتور الصبحي إلى أن معاش شهر ربيع الثاني صرف للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وجرى التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق الآيبان ، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع مدى ،

مؤكدا أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين بالإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول نسبة مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى نحو 82% من العدد الإجمالي لنسبة المستفيدين.