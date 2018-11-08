إيداع 1.9 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم, مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي, أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1,968,068,415 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,354,372,261 ريالاً

فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 187,137,972 ريالاً، بينما تم صرف 98,986,682 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 327,571,500 ريال بدل غلاء معيشة

وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.