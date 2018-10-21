محليات

إيداع 11 مليون ريال إعانات أجهزة طبية في حساب 2946 مستفيداً من ذوي الإعاقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11.478.800 ريال، تمثل الدفعة الأولى من مبالغ إعانات الأجهزة الطبية المُعينة في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، البالغ عددهم 2946 مستفيداً.

وتم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر بهدف مساعدتهم على تأمين أجهزة طبية مُعينة لهم.

كما أن الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية أصدرت الدفعة الثانية لإعانات الأجهزة الطبية المعينة

حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية لهذه الدفعة 29.174.500 ريال لعدد 5622 مستفيداً

وسيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات المستفيدين من ذوي الإعاقة قريباً – بإذن الله -.

ibrahim

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