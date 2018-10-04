محليات

إيداع 448 مليون ريال في حسابات 924 جمعية أهلية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / محرم / 1440 هـ       4 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 448.650 مليون ريال إعانات دعم في حسابات 924 جمعية أهلية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي (1439هـ).

وقال المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية المهندس الحجاب الحازمي، إن المبالغ المودعة في حسابات الجمعيات الأهلية توزعت على 1.350 مليون ريال إعانة تأسيسية، و414.100 مليون ريال إعانة برامج وأنشطة، و33.200 مليون ريال إعانة طارئة.

وقدم المهندس الحازمي شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجمعيات الأهلية.

ibrahim

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