إيداع 496 مليون ريال مساعدات مقطوعة

الرياض – البلاد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذي القعدة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي بن مالح الشمري، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 496,359,811 ريالا، تمثل استحقاق شهر ذي القعدة الجاري .

وأضاف أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 45,493 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، حيث يتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة .

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