إيداع 500 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر شعبان، لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأفاد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 502.683.359 ريالا , مبيّناً أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 37.991 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الشافي أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر , لافتاً إلى أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.