إيران تطعن سوق النفط في الخاصرة وهبوط كبير في الأسعار

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جدة ــ البلاد

هبطت أسعار النفط أمس الاثنين ، متأثرة بزيادة الصادرات الإيرانية التي أدت ” حسب وكالة رويترز” إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط تتصدرهم المملكة العربية السعودية، للحد من فائض الإنتاج العالمي.

وفيما زاد نشاط منصات الحفر الأمريكية للأسبوع العاشر، هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 13 سنتا إلى 56.97 دولار للبرميل، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق، كما هبطت أسعار التعاقدات الاجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 20 سنتا إلى 53.79 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن هبوط الأسعار جاء نتيجة زيادة صادرات إيران في الوقت الذي خفض فيه الأعضاء الآخرون في أوبك من الإمدادات في محاولة لإنهاء تخمة عالمية من المعروض، كما زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي في إطار التعافي المستمر منذ 8 أشهر.

إلى ذلك، قالت وزارة النفط العراقية في بيان، امس إن صادرات النفط من مرافئ التصدير في ميناء البصرة الجنوبي بلغت مستوى قياسيا عند 3.51 ملايين برميل يوميا في ديسمبر.

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، قوله إن الصادرات المرتفعة بشكل غير مسبوق من الجنوب لن تؤثر مع ذلك على قرار العراق بخفض الإنتاج تمشيا مع اتفاق أوبك.

بدوره، قال مدير البحوث والتنقيب لدى شركة النفط الوطنية الإيرانية إن إيران اكتشفت احتياطيات كبيرة من النفط الصخري في منطقة لورستان بغرب البلاد.

وقال محمد حاجيان للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) “تشير نتائج مشروع تنقيب عن النفط الصخري في لورستان بوضوح إلى مكمنين كبيرين للاحتياطيات…باتساع وكميات مقبولة.”