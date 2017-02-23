إيفاد أخصائي سعودي لإنقاذ طفل تنزاني

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دار السلام ــ وكالات

أوفد مستشفي الملك فيصل طبيباً متخصصاً في جراحة الأطفال لدولة تنزانيا لقيادة فريق طبي محلي لإجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، يعاني من تعذر ارتخاء إحدى عضلات المريء.

وأعلنت الصحافة التنزانية نجاح فريق من الأطباء التنزانيين المتخصصين بمجال جراحة الأطفال، يقودهم الطبيب “زكريا حبيب” المتخصص بجراحة الأطفال النادرة، بمستشفى الملك فيصل في المملكة، من إجراء جراحة نادرة لطفل لديه 10 أعوام.

وقال موقع “allafrica” إن مستشفى “موهيمبيلي الوطني” بمدينة دار السلام التنزانية، تمكنت بمساعدة سعودية من إجراء عملية جراحية لطفل كان يعاني من حالة خطيرة كادت تتسبب في موته مختنقا.

وأكد الموقع أن المستشفى التنزاني تمكن من إجراء عملية جراحية الدقيقة لإنقاذ الطفل عقب قيام مستشفى الملك فيصل بإيفاد الطبيب زكريا حبيب الذي شارك في إجراء جراحة دقيقة للطفل الذي كان يعاني من تعذر ارتخاء العضلة العاصرة؛ ما تسبب في عدم تمكنه من الابتلاع.

وقال الموقع أن المملكة العربية السعودية تعد من البلاد القليلة في العالم التي لديها قدرة على معالجة مثل هذه الحالات الحرج.