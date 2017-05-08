(إيفانكا السعودية) تشعل مواقع التواصل

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جدة ـــ البلاد

اثارت تسمية سعودي مولودته الجديدة “إيفانكا” تيمنا باسم ابنة الرئيس دونالد ترامب ردود افعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي حين راى البعض انها مؤشر على حميمية العلاقات الأميركية السعودية، وجه البعض انتقادات لعائلة المولودة بسبب اختيار اسم غير متداول في المجتمع السعودي.

وانتشرت على نطاق واسع صورة من شهادة ميلاد إيفانكا سالم عامر سالم العياشي العنزي، وتظهر أنها مولودة في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر .

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن والد إيفانكا أبدى تقديره للضربة الأميركية التي امر الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها في سورية ردا على الهجوم الكيميائي التي استهدف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.

واشار الى ان التقارير التي تحدثت عن ان “إيفانكا ترامب اقنعت والدها بتوجيه هذه الضربة”.

واعرب الرجل ايضا عن سعادته بقرار ترامب أن تكون السعودية أول دولة يزورها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال العنزي لموقع Arab News بانه واجه تحديا من أصدقائه الذين قالوا له إنه لن يتمكن من تسجيل ابنته بهذا الاسم، وامام هذا التحدي اصر الرجل على ذلك.

ولكن تقارير اشارت إلى ان السلطات لم توافق على تسميتها بهذا الاسم في نهاية المطاف، وانه اضطر إلى تغيير الاسم إلى “لمى”.