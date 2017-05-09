وزارة العمل توقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء وعبر حسابها في توتير عن إيقاف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان

وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المشتركة التي أقيمت صباح اليوم بين “العمل” و “الصحة” بحضور د. توفيق الربيعة ود. علي الغفيص، ناقشت الورشة المشتركة تحفيز القطاع الخاص وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي.