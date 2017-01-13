إيقاف الخدمات عن 400 مكتب تأجير سيارات

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الرياض – البلاد

قامت هيئة النقل العام مؤخراً بإيقاف الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية، وذلك إثر عددٍ من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن مختلفة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها، أنها رصدت خلال الربع الأخير من العام 2016م ( 3336 ) مخالفة، ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينةً أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط بدون ترخيص، أو بترخيص منتهٍ أو من خلال مكتب غير مسموح به،

وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل، وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل، إلى جانب مطالبة بعض المكاتب عملاءها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة،

كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب.