إيقاف الفرج 4 مباريات..وتغريم الأهلي 150 ألفا

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الرياض- البلاد

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عن إيقاف سلمان الفرج لاعب الهلال 4 مباريات رسمية، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال.

وأوضح اتحاد كرة القدم أن الإيقاف والغرامة سببهما تلفظ اللاعب على حكم لقاء النصر بألفاظ بذيئة. وفي إطار متصل تم تغريم النادي الأهلي 150 ألف ريال لقيام جمهوره بإلقاء قوارير مياه على لاعب الاتحاد خلال لقاء الفريقين بنصف نهائي كأس ولي العهد يوم الثلاثاء، والذي حسمه الاتحاد 3-2.

ورفضت اللجنة أيضاً احتجاج نادي الهلال على قرار منح البطاقة الصفراء الأولى للفرج في لقاء النصر.