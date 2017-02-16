إيقاف المنسق الإعلامي للوحدة 4 مباريات

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الرياض- البلاد

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إيقاف عاطف الأحمدي المنسق الإعلامي لنادي الوحدة 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء قرار اللجنة بعد قيام الأحمدي بعد نهاية المباراة بالتلفظ بألفاظ مهينةً، على مسؤولي المباراة بين فريقي نادي الوحدة ونادي الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي.