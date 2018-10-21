الرياضة

إثر اعتدائه على حسين عبدالغني

إيقاف حسن معاذ لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف ريال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، قراراً بحق لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ ، إثر اعتدائه على لاعب نادي أحد حسين عبدالغني.

وقررت اللجنة معاقبة حسن معاذ بعد ثبوت مخالفته لأحكام المادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق بالإيقاف لمدة سنتين بداية من تاريخ القرار، وتغريمه 100 ألف ريال يلتزم بسدادها لحساب الاتحاد السعودي خلال مدة أقصاها 30 يوماً

وأوضحت أن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن لاعب الاتحاد حسن معاذ كان قد اعتدى على لاعب أحد حسين عبدالغني، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ibrahim

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