إيقاف ضخ المياه بالأحساء لإجراء الصيانة

الدمام- البلاد

دعا قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بإدارة خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الأحساء إلى أخذ احتياطاتهم المائية لوجود توقف في ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة، وتنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، نتيجة أعمال صيانة مجدولة في أعمالها، وهو ما سيترتب عليه إيقاف كميات الضخ بعد غدٍ الثلاثاء ولمدة 24 ساعة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات سيقوم بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.

وأشار المهندس المطيري إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في إنسيابيته لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت، مؤكداً جاهزية فرع مياه الأحساء لتلقي طلبات العملاء من صهاريج المياه من خلال الطلبات التي ترد على قسم البلاغات والطوارئ.