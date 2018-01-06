إيقاف فينجر مدرب أرسنال ثلاث مباريات

عوقب أرسين فينجر مدرب أرسنال بالايقاف ثلاث مباريات وتم تغريمه 40 الف جنيه استرليني (54248 دولارا).

بداعي سوء التصرف عقب التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاحد الماضي.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء بداعي لمس أحد مدافعي أرسنال الكرة بيده في الدقيقة 89 .

ليدرك وست بروميتش التعادل عبر جاي رودريجيز ليستشيط فينجر غضبا.

وقال الاتحاد الانجليزي إن فينجر استخدم لغة غير لائقة وتصرف بشكل يتعارض مع اللوائح مع حكام المباراة في غرفتهم عقب المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيان ”بعد جلسة استماع للجنة تحقيق مستقلة اليوم أقر مدرب أرسنال بأن لغته وتصرفاته كانت عدائية وغير لائقة وشككت في نزاهة حكم المباراة“.

وكان المدرب الفرنسي عوقب بالإيقاف أربع مباريات لإساءة التصرف في يناير العام الماضي.

لدفع الحكم الرابع خلال فوز أرسنال 2-1 على بيرنلي.

وسيغيب فينجر عن مواجهة أرسنال ونوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الانجليزي يوم الاحد.

وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام تشيلسي في 10 يناير كانون الثاني ومواجهة بورنموث في الدوري الممتاز في 14 يناير.