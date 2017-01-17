إيقاف مصب محطة (صرف البلد) نحو البحر.. خطة لإنهاء المخاطر البيئية للصرف الصحي بجدة

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جدة – عبد الهادي المالكي

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي انه تم إيقاف مصب محطة تنقية “البلد” بجدة على البحر وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة مؤكدا ان العمل يتواصل حاليا لإيقاف محطة معالجة الصرف الصحي بالرويس بجدة خلال الأيام القادمة وفقا للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وبين الرئيس العام ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمتطلبات النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية والتزاما بالمقاييس البيئية المعمول بها مشيرا الى أن من شأنها تقليل الأحمال علي البيئة البحرية في جدة وان خطوات جادة ستسهم في إغلاق ملف الإشكاليات الناجمة عن الصرف الصحي الذي يعد احد المشاكل البيئية الرئيسة في محافظة جدة مشددا علي أهمية الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة وانه ليس من المنطق سكبها في البحر وعدم استخدامها بالطريقة المثلى كونها تشكل ثروة مائية لابد من استغلالها.

وقدم الرئيس العام شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على تجاوبها وحرصها على كل مامن شأنه سلامة البيئة وصحة المجتمع.