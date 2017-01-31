إيقاف نوادي الطيران الرياضي بالمملكة

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جدة ــ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إيقاف أنشطة نوادي الطيران الرياضي، وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، وبررت الهيئة القرار بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإجبار تلك النوادي على التنظيم والإشراف الفعال لأنشطها، مبينة أن قرارها جاء بعد ما لاحظته من عدم استيفاء أندية الطيران للشروط.

وبينت الهيئة أن قرار المنع يستند على المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية، نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني،

إضافة إلى الفقرة 199 (CC) من الجزء 199، والخاصة بأندية الطيران، التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح.