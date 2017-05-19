رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن تجاهل البحث في أسباب حرب المتمردين سيزيد من تدهور الأوضاع في بلاده
دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إلى معالجة أسباب الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في بلاده في حال لم يتم بحث أسباب الحرب.
وأشار بن دغر خلال لقائه اليوم في برلين رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الألماني نوربت روتقن إلى أن طريق السلام الطبيعي هو احترام المواثيق الدولية و العربية التي توافقت عليها الأطراف اليمنية .
وجدد رئيس الوزراء اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، التأكيد على حرص الحكومة الشرعية في السعي جاهدةً إلى تحقيق السلام.
من خلال الذهاب المتكرر إلى المشاورات التي دعت اليها الامم المتحدة في جنيف والكويت وانسجاماً مع رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل والشامل.
وأضاف أن الانقلاب الغاشم الذي قادته مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أهلك الحرث والنسل وأعاد اليمن إلى القرون الوسطى.
من جانبه أعرب المسؤول الألماني عن أمله في أن يتحقق من جانبه السلام في اليمن والتفكير بإعادة البناء والتنمية ، مشيراً أن المانيا سوف تقدم كل الدعم لليمنيين للتخفيف من معاناتهم.
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