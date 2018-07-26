ابتعاث نخبة للتخصصات الدقيقة في الأمن السيبراني

الرياض -واس

أبرمت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ووزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للابتعاث، اتفاقية تعاون أمس سيتم بموجبها ابتعاث عشرين طالباً وطالبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للحصول على الماجستير والدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الآلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ابتعاث نخبة من الكوادر الوطنية إلى خمس جامعات أمريكية مرموقة هي جامعة ستانفورد، وجامعة كارنقي ميلون، وجامعة كال تيك، وجامعة إم آي تي، وجامعة يو سي بيركيلي، وذلك لدراسة تخصصات دقيقة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومن ثم انضمام الخريجين إلى الكادر الأكاديمي للكلية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً للتعاون والتنسيق بين وزارة التعليم وكلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وحرصاً على توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية وطنية في المجالات المختلفة، وفي مقدمة ذلك الشراكة الفاعلة في مجال الابتعاث والتوظيف،

وتحقيقاً لأهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. من جهة ثانية تستعد مدينة جدة لاستضافة أكبر “هاكاثون” في منطقة الشرق الأوسط، الذي يحمل اسم “هاكاثون الحج”، بمشاركة آلاف المطورين من الجنسين و18 ألف مهتم.

وتأتي استضافة هذا الحدث المهم، الذي ينظمه “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، وينطلق الأحد المقبل، مواصلةً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واغتناماً للمواهب التقنية الشابة.