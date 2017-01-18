ابتكار سعودي للتبرع بالدم عبر الهواتف الذكية

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

تمكن فريق من الشباب السعودي من ابتكار نظام، يساعد في التبرع بالدم، عن طريق تطبيق يعنى بالربط بين طالبي الدم والمتبرعين، عبر الهواتف الذكية ، متجاوزًا الطرق التقليدية المحلية المتعارف عليها.

ويوفر التطبيق قاعدة بيانات طبية محدثة باستمرار عن فصائل الدم المختلفة، ونوع الحاجة في بنوك الدم المتعددة، كما يرتبط التطبيق بشركات توجيه المركبات لتوصيل المحتاج، أو المتبرع إلى أقرب مستشفى.

وقال مخطط الفريق، ومنسقه سلمان العريفي: إن فكرة المشروع بدأت عندما اجتمع الفريق، وناقش أفكارًا متعددة، “فقررنا المضي في هذه الفكرة؛ لأن لها جانبًا إنسانيًا، وتمس جميع أطراف المجتمع، ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي في القطاع الصحي”.

وأضاف العريفي: إن المشاريع التقنية التي تخص القطاع الصحي، غالبا ما تكون فيها فجوة بين المبرمجين والأشخاص من القطاع الصحي، وهي ما حاول هذا الفريق ردمها في جانب التبرع بالدم.