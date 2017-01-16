ابتكار سعودي يمنع نسيان الأدوات الطبية في جسم المريض

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جدة ــ البلاد

تمكن شاب سعودي من ابتكار طاولة تنبه الأطباء والممرضين، حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى.

وتوج الابتكار السعودي بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي، وقال مبتكر الطاولة، الطالب في قسم الحاسب الآلي بالكلية التقنية بالأحساء، مجتبى عبدالله النفيلي : إن الطاولة مبنية على الاحتواء والتداخل والأشعة فوق البنفسجية،

وحساسات تظهر كل 15 دقيقة لتشعر الممرضة بأن هناك أدوات مفقودة، وكذلك حساس في الشاش.

ويأمل النفيلي أن يرى اختراعه النور، وأن تتبناه إحدى الجهات الحكومية المختصة.