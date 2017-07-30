ابتكار طريقة تستخرج الغاز من الثلج

بكين ــ البلاد

ابتكرت الصين طريقة جديدة لـ “إنتاج الغاز الطبيعي، من مادة تسمى بـ” الثلج القابل للاشتعال”.

وأعلنت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية الصينية، نجاحها في إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات الميثان التي تعرف ايضا باسم الثلج القابل للاشتعال في مشروع تجريبي في بحر الصين الجنوبي.وقالت الوزارة، ان منصة الحفر تم نصبها قبالة ساحل مدينة تشواي بجنوب شرق الصين منذ 60 يوما انتجت في المجمل 309 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي فيما تعد كمية قياسية يتم استخراجها من هيدرات الغاز.

والثلج القابل للاشتعال عبارة عن غاز ميثان محتجز داخل بلورات من المياه ويعتبر مصدرا جديدا محتملا للغاز بالنسبة للصين مع الاعتقاد بأن بحر الصين الجنوبي يحتوي على بعض من أكثر المخزونات الواعدة في العالم.

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