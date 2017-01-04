ابتكار يشحن بطارية الهواتف من جسم الإنسان

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لندن ــ وكالات

تمكن مخترع شاب من ابتكار مولد كهربائي يستمد الطاقة من جسم الإنسان، في مسعى إلى مساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة، على البقاء متصلين بأجهزتهم قدر الإمكان.

وتقوم الطريقة على أن يمسك المستخدم بمولد كهربائي صغير ذي شكل كروي في يده، ثم يقوم بتحريكه، لأجل توليد الطاقة.

ويتم وصل الجهاز الصغير بالهاتف عبر كابل عادي، لأجل تزويده بالطاقة التي يتم توليدها من حركات اليد، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

واستطاع المخترع مايكل فاغا، الذي لا يتجاوز عمره 19 عاما، أن يحظى بدعم كبير على الإنترنت ليمضي قدما في مشروعه؛ إذ جمع تبرعات فاقت 71 ألف دولار.