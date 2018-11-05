ابناء خاشقجي: نرفض الاستغلال السياسي لحادثة والدنا

أكد ابناء الصحفي المتوفى جمال خاشقجي “صلاح وعبدالله” ، في حديث لهما على قناة “سي. إن. إن” الأميركية، إيمانهما بمصداقية التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حيال وفاة والدهما.

ورفضوا محاولات بعض الجهات استغلال حادثة وفاة والدهما سياسيًا. وقال صلاح خاشقجي لقناة “سي. إن. إن” الأميركية، هو الأول له ولشقيقه عبدالله منذ وفاة والدهما: “لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية.. ثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها”.

وكشف صلاح أنه سيعود قريباً إلى جدة حيث سيعاود عمله في القطاع المصرفي.

وفي سياق آخر، أكد صلاح أن ما يهم العائلة الآن هو دفن جثة والده في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، لافتاً إلى أنه تحدث بهذا الشأن مع الجهات المختصة في السعودية، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.