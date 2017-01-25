ابن مساعد يصدر قراري تكليف بإدارة مكاتب الهيئة

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الرياض- البلاد

أصدر الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الهداب مديرًا لمكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة.

كما أصدر سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عبدالله بن علي آل شيبان مديرًا لمكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة نجران.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير العمل الإداري في جميع مكاتبها في مختلف مناطق المملكة، والذي يتواكب مع برامجها وخططها المستقبلية.

من جهته أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة الأستاذ عبداللطيف الهريش، أن هذه القرارات تأتي ضمن رغبة الهيئة في رفع مستوى الأداء، والسعي لمزيد من الإجراءات، التي ستعين المكاتب على أداء مهامها في المرحلة المقبلة.