اتجاه لإيقاف الانتساب والتعليم عن بُعد

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الرياض – البلاد

كشفت مصادر أن وزارة التعليم تتجه لإيقاف برامج التعليم الموازي ، والتعليم عن بُعد ، والانتساب، في مرحلة البكالوريوس على مستوى جميع الجامعات السعودية، واستثناء الدراسات العليا من هذا القرار شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته.

وقالت المصادر إن التوصية المزمع رفعها ، ستشمل تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعليم والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على تلك البرامج، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها، وإعادة المبالغ التي صدرت بها أحكام قضائية سابقاً تُلزم الجامعات بإعادتها.