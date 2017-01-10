العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اتجاه لتأمين العمالة المنزلية قبل نهاية 2017

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اتجاه لتأمين العمالة المنزلية قبل نهاية 2017
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جدة ــ البلاد

كشف المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى عن محاولات لإدخال منتجات جديدة في قطاع التأمين خلال العام الميلادي الجاري، مثل تأمين العمالة المنزلية وتنظيم بعض المنتجات الأخرى مثل التأمين الهندسي “المقاولات”، مشدداً على ضرورة فتح منتجات جديدة تتناسب مع أعداد شركات التأمين الموجودة في السوق والبالغ عددها نحو 35 شركة.

ونوه العيسى الى اتساع قطاع التأمين في المملكة، اذ بامكانه تحمل العديد من الشركات، لافتاً الى حوجة القطاع للترتيب والتأهيل، منوهاً الى اعتماد سوق التأمين حاليا على التأمين الطبي والمركبات، ودخول منتجات جديدة ستسهم بشكل إيجابي على القطاع في المملكة.
وأشار إلى أن التنسيق جار مع وزارة العمل بخصوص ملف التأمين على العمالة المنزلية، متوقعا إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الملف قبل نهاية 2017.

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التصنيف: اقتصاد

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