اتجاه لتوطين المزيد من وظائف (التأمين)

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الرياض ــ البلاد

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) احمد الخليفي،عن توجه لتوطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين.

وكانت مؤسسة النقد قد ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وادارات العناية قبل 2 يوليو القادم.

واشار الخليفي في كلمته بافتتاح “ندوة التأمين السعودي الرابعة” امس “الاحد” الى ان نسبة التوطين بشركات التأمين واعادة التامين بلغت 58 %.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 الف وظيفة للسعوديين، واحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بنهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الاجمالي، فيما الاجانب 8.49 مليون (83.5%)، من اجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.