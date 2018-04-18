اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة «كاسبرسكي لاب»

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، مذكرة تفاهم مع شركة “كاسبرسكي لاب”، اليوم، وذلك سعياً من الاتحاد إلى زيادة أمن البنية التحتية.

وتهدف هذه المذكرة الى إنشاء وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة والخدمات ذات الصلة والاستشارات والمنتجات والتدريبات التقنية، والمشاركة في تنظيم المسابقات والفعاليات والأنشطة العامة ذات الصلة في تلك المجالات، كما هدفت المذكرة إلى جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والمناهج المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة الى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمطورين والمبتكرين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة “كاسبرسكي لاب” أمير كنعان.

وأوضح معالي المستشار – رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني أن هذه الاتفاقية مع شركة “كاسبرسكي” ستسهم في تلبية احتياجات الاتحاد التكنولوجية في مجالات السايبر والبرمجيات والتراخيص المتعلقة بها وتطوير البنية التحتية للاتحاد وزيادة الخبرات في تلك المجالات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة كاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن هذه المذكرة تهدف لنشر التوعية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة بالإضافة إلى أن تشارك المعرفة والخبرات والعمل سوياً مع الاتحاد للسعي بزيادة المحترفين وأصحاب الخبرات والكفاءات في المملكة.