اتحاد الإعلام الرياضي يستضيف الجمعية العمومية لآسيوي الصحافة الرياضية

جدة- البلاد

يستضيف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم، اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرين للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وذلك بمحافظة جدة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو،

ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الكويتي الأستاذ سطام السهلي، وأمين عام الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الباكستاني أمجد عزيز، ورئيس الاتحاد الأمريكي للصحافة الرياضية الباراجوياني جابرييل كازيناف، ورئيس الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية النيجيري ميتشل أوبي، ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الأردني محمد جميل عبدالقادر، وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية المالطي تشارلز كامينزولي، وعضو الاتحاد الإنجليزي للصحافة الرياضية ديفيد جون ووكر، وأكثر من 75 عضوًا يمثلون أعضاء اتحادات الصحافة الرياضية في القارة الآسيوية.

وسيشهد الكونجرس الذي يستمر لمدة ثلاثة أيّام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وعقد أعمال الكونجرس، وحلقة نقاش حول مستقبل الإعلام الرياضي وورقة عمل عن الصحافة النسائية، إضافة إلى عرض عن برنامج المراسلين الشباب ومشاركة الخبرات من قبل الصحفيين، وعرض من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي نهاية أعمال الكونجرس الآسيوي سيتم تسليم علم المؤتمر للدولة المستضيفة للكونجرس المقبل، فيما سيقوم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في ختام الكونجرس بتكريم رموز الرياضة في المملكة.

من جهته، رحب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي بأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وبرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية التي تستضيف في محافظة جدة اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرين للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.