اتحاد الصحافة الخليجية يستنكر الحملة التحريضية التي تستهدف المملكة

أعرب اتحاد الصحافة الخليجية عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة وقيادتها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس سيادتها أو يقلل من شأنها .

وأكد الاتحاد في بيان له على رفض الصحف الخليجية ومنسوبيها وأصحاب الأقلام الشريفة للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والسلوك الغريب الذي صار يمارسه البعض ضدها ، مشيراً إلي أن إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من محاولات للزج باسم المملكة العربية السعودية وإقحامه في أخبار تحريضية بهدف المساس بها وبقيادتها من دون وجه حق قانوني أو مهني أو أخلاقي وبغرض التقليل من شأنها ودورها في العالمين العربي والإسلامي والعالم تذرعا بقصة جمال خاشقجي الذي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على كشف الغموض الذي انتابها كونه مواطنا سعوديا مسئولة عنه قبل الآخرين

وشدد على أن هذه المحاولات المسيئة مرفوضة جملة وتفصيلا ويتخذ منسوبو الصحافة الخليجية منها موقفا ويؤكدون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية التي يعرف القاصي والداني أنه لا يأتي منها إلا كل جميل .

واستنكر اتحاد الصحافة الخليجية قيام البعض بنشر الأخبار التحريضة وتلك التي لا تستند إلى مصادر موثوقة وتسيء إلى المملكة العربية السعودية وأشقائها في الخليج العربي والبلاد العربية ، مؤكداً رفضه لاعتبار قصة خاشقجي فرصة للتهجم على المملكة العربية السعودية حامية الأمة العربية وعمودها ، مطالباً كل المتجرئين عليها بالتوقف عن هذا السلوك الذي يضر بكل الأمة ويسيء إلى المسلمين والعرب جميعا .