اتحاد الغرف الخليجية ينظم دورات تدريبية

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الدمام-حمود الزهراني

في إطار سعي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لرفع كفاءة الأداء للعاملين فيها والقطاع الخاص الخليجي بشكل عام وضعت الأمانة خطة طموحة لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال العام 2017 يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عدد من المجالات التي تشكلها الدورات وورش العمل التدريبية .

وقالت الأستاذة نوره السالم مسؤولة الإعلام في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاتحاد وضع خطة طموحة لتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية التي يتوقع أن يستفيد منها منسوبو القطاع الخاص الخليجي وتسهم في رفع كفاءة الأداء لمنسوبي القطاع الخاص. حيث راعى الاتحاد التنوع في طبيعة هذه الدورات .

تشمل الدورات التدريبية مجالات برنامج الإدارة والبرامج المالية والمحاسبية ، المتطورة التي تتناول التخطيط الاستراتيجي، الحكومات الإلكترونية ، إعداد العقود الإلكترونية ، والقيادة التنفيذية .

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضا تنظيم ورش تدريبية حول برامج القانون ومجال الأمن والسلامة العامة والإعلام والعلاقات العامة ووبرامج الغذاء والرقابة الصحية وبرامج التأمين وبرنامج المشتريات والمناقصات.

وأوضحت السالم إلى أن الدورات كافة متواجدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتسجيل والاستفسار fgccc.org.