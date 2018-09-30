اتحاد القدم الكويتي: ناديان من الكويت والبحرين يشاركان في الدوري السعودي

الكويت- وكالات

كشف الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشاركة فريقَيْن في الدوري السعودي الموسم المقبل، أحدهما بحريني، والآخر كويتي.

وأعلن الاتحاد الكويتي ذلك عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وجاء في بيان اتحاد القدم الكويتي: “عقد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على مشاركة فريق من الكويت وآخر من البحرين في الدوري السعودي الموسم المقبل 2019 ــ 2020، مع وضع كل الترتيبات الخاصة بالمشاركة وإقرارها”. وتابع: “كما تم تشكيل فريق عمل من الدول الثلاث، يتكون من الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل، ورئيس اللجنة القانونية في الاتحاد المحامي صالح القحطاني، ومن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي، والدكتور خالد بانصر، ومن الاتحاد البحريني الأمين العام إبراهيم البوعينين وعبدالله السويدي وسلطان السويدي ممثلين قانونيين”.