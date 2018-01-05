اتحاد القدم يجتمع بأندية الدوري لاختيار مواهب المواليد

الرياض- البلاد

يعقد اتحاد كرة القدم يوم الأربعاء المقبل اجتماعًا مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، والمدربين، لاستعراض ملفات الثلاثين لاعبًا المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة اللاعبين المواهب من مواليد المملكة . وسيستعرض الاجتماع ملفات اللاعبين الموهوبين، وذلك حرصًا من الاتحاد السعودي على تحقيق مبدأ العدالة بين الأندية. وكان رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة رباعية تضم في عضويتها المشرف على مشروع المواليد عادل البطي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور خالد بانصر، والمحامي والمستشار القانوني في شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم فهد بارباع، وعضو لجنة استقطاب المواهب محيسن الجمعان، بهدف استقبال طلبات الأندية الراغبة في تسجيل اللاعبين المواهب الكروية من مواليد المملكة. ويأتي هذا المشروع بدعم واهتمام مباشرين من معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعد أن وجه معاليه في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة.يذكر أن المدرب الكرواتي كروسلاف يوريستش، هو من يتولى صقل وتدريب منتخب المواليد.