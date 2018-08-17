«اتحاد القدم» يعلن اكتمال الاستعدادات لمباراة السوبر

اكتمل اليوم في العاصمة البريطانية لندن وصول فريقي الهلال والاتحاد للمقر المعد لإقامتهم من الاتحاد السعودي لكرة القدم استعداداً لخوض مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة السبت 18 اغسطس 2018.

وكان في استقبال بعثتي الفريقين لدى وصولهم وفد من العلاقات العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من الأطفال الذين يحملون هدايا مخصصة ترحيبًا بهم في لندن.

من جهته أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي على اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بإقامة المباراة، مبينًا بأن فريق العمل المكلف بتنظيم المباراة ومنذ إقرار اقامتها قام بالترتيب والتنسيق والاجتماعات المتتالية مع جميع شركاء الاتحاد السعودي وكذلك ناي كوينز بارك رنجرز لتخرج المباراة بأفضل صورة وضمان توفير كافة سبل الراحة للجماهير الرياضية التي تعد شريكًا أساسيًا في نجاح المباراة وفق توجيهات ومتابعة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور شاكر الذيابي رئيس الفريق الاعلامي المشرف على مباراة السوبر انتهاء كافة التحضيرات المتعلقة بإصدار تصاريح الاعلاميين الراغبين في الحضور للمباراة وكذلك استكمال متطلبات التنسيق المتعلق بالعمل التشغيلي الاعلامي ابتداءً بالمؤتمرات الصحافية لمدربي الفريقين غدًا الجمعة، مؤكدًا أهمية مراجعة كافة الاعلاميين الذين بادروا بالتقديم على طلب التصاريح المكتب الاعلامي في الملعب يوم المباراة للحصول على تصريح الدخول للملعب.

وقدم الذيابي شكره وتقديره للمراكز الإعلامية في ناديي الهلال والاتحاد على تعاونهم المستمر في سبيل إنجاح مباراة السوبر.