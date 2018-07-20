اتحاد القدم يفسخ عقد ( MBC) .. ويتفق مع (STC)

جدة – البلاد

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت اجتماعاً أمس الخميس، في مدينة جدة بحضور أعضاء الجمعية، الذين صادقوا على فسخ اتفاقية النقل التلفزيوني مع مجموعة MBC ، وشركة MBC منطقة حرة، وكذلك الموافقة على إبرام اتفاقية النقل التلفزيوني والرعاية مع شركة الاتصالات السعودية STC ، وكل الاتفاقيات التفصيلية المنبثقة عنها،

ومنها اتفاقية شريك الإنتاج المتعلقة ببطولات ومسابقات الاتحاد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، وقد شهد الاجتماع موافقة أعضاء الجمعية على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لزيادة عدد الاندية الممتازة.

وكان عزت استهل الاجتماع بكلمة رفع فيها أسمى آيات التقدير والعرفان والامتنان، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم السخي، والتوجيهات السديدة اللذين حظيا بهما الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية، لاسيما خلال الفترة التي سبقت مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، التي اختتمت مؤخراً في روسيا.

وأثنى عزت خلال كلمته على الاهتمام المباشر، والحرص الشديد اللذين وجدهما الاتحاد السعودي وأنديته من معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، مشدداً على أن عجلة الحركة الرياضية شهدت تسارعاً ملموساً، وقفزات عملاقة في غضون فترة وجيزة، منذ تشرف معاليه بثقة القيادة الرشيدة.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة السخي، واهتمام هيئة الرياضة بالمنتخب الوطني الأول في تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي استضافتها روسيا، موضحاً بأنهم في مجلس الإدارة كانوا يأملون في تحقيق الأهداف المرسومة من المشاركة، وذلك بالتأهل للدور الثاني، إلا أنه وبالرغم من عدم التأهل إلا أن المنتخب خرج بمشاركة تعد هي ثاني أفضل مشاركاته خلال النسخ الخمس التي شارك فيها بعد مشاركته في مونديال 94 في أمريكا.

وأوضح أن مجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية في حصد نجاحات ملموسة، وتحقيق مكتسبات مهمة، تمثلت في العديد من الأمور، أبرزها التصدي لمعالجة العديد من الاشكالات التي كانت تهدد مسيرة الكرة السعودية لاسيما فيما يتعلق بمديونيات الأندية الداخلية والخارجية، والإسهام في الرقي بمستوى المسابقات، وخصوصاً الدوري السعودي للمحترفين الذي شهد رفع عدد الأندية المشاركة فيه إلى 16 نادياً، وزيادة إيراداته المالية، ورفع قيمته الفنية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل فيه.

وأشار إلى أن تطوير كافة المسابقات وعلى مستوى جميع الفئات، وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى الذي حظي بشرف تسميته دوري” الأمير محمد بن سلمان” كان أحد المكتسبات التي تحققت، مؤكداً أن تسمية الدوري باسم سمو ولي العهد، عزز لدى الاتحاد الدافعية للعمل على مواكبة الدوري للاسم الكبير الذي بات يحمله، ولذلك تم تعيين مجلس استشاري للدوري، ورابطة خاصة بإدارة تنفيذية، وإسناد تنظيمه للرابطة لرفع مستوى التنظيم فيه.

وأوضح عزت أن رفع مداخيل الأندية عبر توسيع نطاقات إيراداتها كان إحدى ثمار الفترة الماضية، إلى جانب سداد جزء كبير من ديون الاتحاد خلال العام المالي، وهو ما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد والأندية.