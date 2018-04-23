اتحاد القدم يقيم حفل جوائز الموسم الرياضي اليوم

الرياض ــــ البلاد

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم ، حفل جوائز الموسم الرياضي 2017- 2018.

وكان اتحاد القدم، قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق جوائز الموسم الرياضي؛ حيث شكل لجنة معنية بوضع الشروط والمعايير الخاصة بها، برئاسة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد تركي السلطان وعضوية صالح المطلق، وخالد الشنيف، والدكتور تركي العواد، وسعد الشهري، وموسى المحياني، وسلطان البرقان.

وتشتمل الجوائز على أفضل حارس، وأفضل قلب دفاع، وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد، وهداف الدوري، وأفضل مدرب، والفريق المثالي، وأفضل نادٍ في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل لاعب في الموسم.

بيان شديد اللهجة من الاتحاد السعودي لرؤساء الأندية

من ناحية أخرى، حذر اتحاد القدم، رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية.

وأصدر الاتحاد السعودي بياناً عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: “تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم مادار خلال الأيام الماضية من تراشق كلامي عبر موقع التواصل الإجتماعي بين بعض رؤساء الأندية، وهو ماتسبب في احداث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي”.

وأضاف: “الاتحاد السعودي؛ إذ يأسف لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول، فإنه يحذر من الاستمرار في هذا التجاوز، ويؤكد بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، داعياً جميع مسئولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية”.

وكان رؤساء أندية دوري المحترفين، قد أثاروا الجدل عبر تغريداتهم مؤخراً والتي حملت طابع السخرية والإساءة من بعضهم البعض بسبب إلغاء ميثاق الشرف للأندية.