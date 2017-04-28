اتحاد القدم يمنع ظهور مدربيه إعلاميا
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الرياض- البلاد
أصدر اتحاد كرة القدم قرارًا بمنع المدربين الوطنيين المرتبطين بعقود مع الاتحاد، من الظهور في البرامج الرياضية على القنوات الفضائية، لتحليل المباريات المحلية أو الخارجية، حيث اعتبر أن ذلك يخل بعملهم، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة أي مدرب وطني يخالف هذا القرار. وجاء القرار، على خلفية ظهور مدرب منتخب الشباب، سعد الشهري، مع الناقل الرسمي للمسابقات، لتحليل المنافسات المحلية، بدلًا من التركيز على استعدادات أخضر الشباب، لبطولة كأس العالم التي ستقام في كوريا الجنوبية، الشهر المقبل.
التصنيف: الرياضة
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