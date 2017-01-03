اتحاد الكرة الجديد يجتمع غدًا

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الرياض- البلاد

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عادل عزت عقد أول اجتماعاته غدا، وذلك بمقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي بالرياض.

وكان رئيس الاتحاد المنتخب عادل عزت قد قام أمس يرافقه نائبه ياسر المسحل بزيارة إلى مقر الاتحاد التقى فيها بأحمد عيد رئيس الاتحاد السابق، كما التقى بموظفي الاتحاد.

وفاز عزت والمسحل بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس على التوالي في الانتخابات التي جرت السبت الماضي لتحديد هوية المجلس الجديد للاتحاد الوطني لكرة القدم، خلفًا للمجلس المنتهية مدته بقيادة أحمد عيد.