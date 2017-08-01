اتحاد الكرة السعودي يودع «450» ألف ريال في حسابات أنديته

أودع اتحاد الكرة السعودي في الحسابات البنكية لأندية دوري الدرجة الأولى مبلغ 450 ألف ريال لكل نادٍ
والتي تمثل قيمة 50% من دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى من الرعايات
التي وعد بها مجلس إدارة الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في جدة.
وأكد رئيس الاتحاد عادل عزت حرص الاتحاد على تقديم الدعم اللازم لأندية دوري الدرجة الأولى
في سبيل استفادتها من تلك المبالغ خلال فترة تسجيل اللاعبين ولتسيير أمورها الخاصة.
وأضاف: أشكر إخواني رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين على التعاون الكامل، وما هذا الدعم إلا نتيجة حرص الاتحاد على مصالح تلك الأندية وتقديمها في الوقت المناسب الذي من خلاله تستطيع المنافسة وتحقيق أفضل النتائج والمستويات”.