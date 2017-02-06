اتحاد الكرة يختتم الدورة C للمدربين الوطنيين

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الرياض- البلاد

أسدل الستار على دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي أقيمت في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلا في اللجنة الفنية، وشارك في الدورة 21 مدربًا.

وحاضر فيها المحاضران الوطنيان محمد القرني وخالد الفرحان، اللذان تم تكريمهما في نهاية الدورة.

وحضر حفل تكريم المدربين المشاركين في الدورة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم طلال آل الشيخ، والمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد يان فان وينكل، إلى جانب مدير إدارة التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ساندر.

من جانبه، أكد طلال آل الشيخ أهمية الاستفادة من هذه الدورات، والسعي من أجل تحقيق طموح المدربين والعمل، مشيرا إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يألو جهدا في سبيل دعم المدرب الوطني في كافة الاتجاهات.

من جهته، أعرب يان فان وينكل عن سعادته بتخرج الكثير من المدربين الوطنيين من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبينا أنهم الاستثمار الحقيقي لبناء كرة القدم في المملكة، لافتا إلى أن هناك العديد من الدورات ستقام خلال هذا العام امتدادًا للدورات السابقة.