اتحاد الكرة يسمح بقيد 3 أجانب جدد من مواليد المملكة

الرياض- البلاد

منح اتحاد كرة القدم، برئاسة عادل عزت، الأندية المشاركة في دوري جميل للمحترفين، الحق في قيد 3 لاعبين أجانب، من مواليد المملكة، في قوائم الموسم الجديد. وكان الاتحاد السعودي، قد رفع عدد المحترفين هذا الصيف إلى 6 لاعبين، ليعود، ويرفعه مجددا إلى 9 ، لكن بشرط أن يتضمن هذا العدد 3 محترفين، ولدوا في المملكة، على أن يكونوا من مواليد 1997، فما فوقها، كما يجب أن يكون اللاعب تحت كفالة والديه، أو كفالة النادي فقط. جدير بالذكر، أن اتحاد الكرة، كان قد سمح لأندية الدرجة الأولى بتسجيل ثلاثة لاعبين أجانب، من بينهم لاعب من مواليد المملكة. وكانت الاستفادة من مواهب كرة القدم، من أبناء المقيمين بالسعودية، خاصة الذين ولدوا بالمملكة، فكرة تسيطر على النقاد، والمهتمين بالشأن الكروي، تحديداً بعد انتقال عدد من هؤلاء اللاعبين إلى الدوريات الخليجية المجاورة.

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