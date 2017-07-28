اتحاد الكرة يوقع عقد الشراكة السابع

جدة – البلاد

أعلن اتحاد كرة القدم، توقيعه عقد شراكة جديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، في مدينة جدة. وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس اتحاد عادل عزت، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، عبد الإله مؤمنة، وحمد الصنيع، ونزيه النصر. وأكد عزت عقِب مراسم توقيع العقد، أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الاتحاد على المضي قدمًا نحو زيادة الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة للنهوض بكرة القدم السعودية، وتنويع مصادر الدخل بشكلٍ دائم. وأضاف: “سعداء بتوقيع العقد مع أكبر الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات بالمملكة، وهي خطوة إضافية نحو زيادة تكريس مفهوم الاستثمار الرياضي، والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي ستقودنا إلى طريق النجاح- بحول الله”. وبيّن عادل عزت، أن نجاح اتحاد كرة القدم في توقيع خمسة عقود رعاية حتى الآن، دليل على أن كرة القدم أصبحت صناعة، موضحًا أن هذه الاتفاقية تؤكد مدى سعي الاتحاد إلى المضي قدمًا نحو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص، والمؤسسات الوطنية على صدر أولويات، ومتطلبات استدامة التطور والنمو. يذكر أن هذه الشراكة تعد السابعة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي.

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