اتحاد المبدعين العرب يمنح الياقوت وسام وشهادة التفرد

الدمام- حمود الزهراني

كرم اتحاد المبدعين العرب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الإعلامي المعروف الدكتور جاسم محمد الياقوت، ومنحه وسام وشهادة التفرد في الإبداع عن المشروع القومي العربي “كرتنا ثقافتنا”.

وقال الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب : إن تكريم الاتحاد للدكتور الياقوت وتسليمه وسام التفرد؛ جاء تقديرا ودعما لنجاح المبادرة الوطنية “كرتنا ثقافتنا” والذي استعرض فكرتها مؤخرا خلال جلسة مناقشات الملتقى الأول للاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، برعاية الأمين العام للجامعة.

وأوضح نور أن “كرتنا ثقافتنا” مشروع قومي عربي، تم تنفيذه بالفعل على أرض المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن المشروع يحث النشء والشباب على ثقافة التشجيع الكروي، ونبذ العنف والتعصب وقبول الآخر، ويعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، والعالم أجمع.