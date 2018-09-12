«اتحاد الملاك» يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

أطلق برنامج “اتحاد الملاك” التابع لوزارة الاسكان إمكانية دفع اشتراك الاتحاد عبر خدمة “سداد”، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التفاعلية للاتحادات لمعرفة خطوات السداد

وتساهم هذه الخطوة في تسهيل عملية جمع مستحقات الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

وأكد البرنامج على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها الاسهام في عملية جمع المستحقات المتفق عليها

بين أعضاء الاتحادات السكنية والتجارية بشكل إلكتروني، بدلاً من استخدام الطريقة السابقة التي تستغرق وقتاً وجهداً أكبر

حيث يمكن للملاك الآن دفع المستحقات المتفق عليها بينهم لحساب الاتحاد مباشرة

عبر خدمة “سداد” الإلكترونية، علماً أن البوابة التفاعلية تُمكن مدير الاتحاد من إصدار الفواتير إلكترونيا لأعضاء الاتحاد

كما تساعد المنصة مدير الاتحاد في متابعة المتعثرين عن السداد.