اتصالات الرياض تنظم دورة تهيئة سوق العمل للخريجين

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الرياض- البلاد

نظمت إدارة التوجيه والتنسيق الوظيفي بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، دورة حول تهيئة سوق العمل للمتدربين المتخرجين، وذلك بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس مدلج المدلج.

وقـدم مدير الخدمات الإرشادية بالكلية الدكتور محمد اليحيى محاضرة، تحدث فيها عن أهمية الإلمام بمجالات وطبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والتعرف على أهم مقومات النجاح على المستويين الشخصي والمهني، إلى جانب الإلمام بأهم أخلاقيات العمل، والتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة، وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي، والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح، والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين والتعرف على حقوق وواجبات الموظف، واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.

ودعـا وكيل الكلية المهندس المدلج، المتدربين المتوقع تخرجهم إلى ضرورة مواصلة الجد للحصول على فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن اهتمامات الكلية بهدف تعريف المتدربين بمتطلبات سوق العمل، وكيفية الدخول في بيئة العمل، والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها.