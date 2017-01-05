اتفاقيات ومذكرة تعاون لصالح (الأسر المنتجة) بجازان

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جيزان- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، توقيع اتفاقيات ومذكرة تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان، وعدد من الجهات التعليمية والحكومية لتدريب ودعم الأسر المنتجة، بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، وأمين أمانة جازان محمد بن حمود الشايع، وذلك بمقر الإمارة.

واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان علي بن أحمد الحربي، عن الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية والجهات التعليمة والحكومية ممثلة بجامعة جازان وأمانة المنطقة وهيئة السياحة والآثار، وإدارتي تعليم جازان وصبيا والغرفة التجارية الصناعية بجازان، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني؛ لخدمة الأسر المنتجة والقيام بالمسؤولية المجتمعية المشتركة بين القطاعات، ودورها الفعال في تنمية المجتمع لتحقيق الجودة والحرفية، فيما يعود على الأسر بالفائدة وتكامل الجهود المبذولة لرعاية وخدمة مواهبهم الإنتاجية بمنطقة جازان، التي ستنعكس على جميع الأسر المنتجة في تطويرهم وتأهيلهم وجعلهم عنصر فاعل في مجتمعنا.

كما استمع سموه لشرح من رئيس جمعية الأسر المنتجة محمود الأقصم، عن الجمعية والاتفاقيات المبرمة تشمل عقد ورش عمل ودورات علمية ومهنية؛ بما يخدم هذه الشريحة الاجتماعية الغالية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجمعية والجهات، التي شهدت توقيع الاتفاقيات والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والاستفادة من كافة الخبرات الحرفية والإنتاجية بالجهات الداعمة.

وثمن سمو أمير منطقة جازان في ختام مراسيم توقيع الاتفاقيات ومذكرة التعاون، جهود الجهات المشاركة في توقيع الاتفاقيات، موجهاً رجال الأعمال بالمنطقة لدعم الجمعية والأسر المنتجة والاسهام بتطوير أعمالهم وإنتاجهم من الصناعة المحلية والتراثية، مؤكداً أهمية رعاية هذه الفئة الغالية ومساندتهم.